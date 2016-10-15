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Dünya
Deutsche Welle

ABD’den Rusya’ya siber saldırı iddiası

ABD’nin misilleme amacıyla Rusya’ya yönelik siber saldırı planları yaptığı iddia edildi. Rusya ise NBC televizyon kanalında yayınlanan bu iddialara tepki gösterdi.

15 Ekim 2016 17:06

ABD'deki bazı siyasi kurumlara yönelik siber saldırıların ardından, Washington'ın Moskova'ya misilleme yapmaya hazırlandığı iddia edildi. NBC televizyon kanalı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, böylelikle ABD seçim kampanyalarını etkilemeye çalışmakla suçlanan Moskova'nın uyarılacağı belirtildi.

Habere göre, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Kremlin'i hassas yerinden vuracak ve zor duruma sokacak olası siber saldırı seçeneklerini Beyaz Saray'a sunmakla görevlendirildi. Haberde, CIA'in gerekli hazırlıkları yaparak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bazı karanlık taktiklerini ifşa edebilecek belgeleri topladığı öne sürüldü.

NBC kanalının haberinde, CIA'in harekete geçmesi konusunda kararı ABD Başkanı Barack Obama’nın vereceği belirtildi. Ayrıca ABD hükümeti içinde görüş ayrılıkları bulunduğu, siber saldırı planları yerine yaptırım gibi klasik baskı yöntemlerinin tartışıldığı kaydedildi.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da NBC kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'ya büyük bir etki yaratacak bir mesaj göndereceklerini söyledi. Biden, "Kamuoyu bu mesajdan haberdar olacak mı” sorusunu ise "Umarım olmaz” şeklinde yanıtladı.

Rusya tepkili

Rusya ise söz konusu iddialara tepki gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov siber saldırı planlarına ilişkin iddiaları eleştirdi. Uşakov, Rus Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu durumu "hakaretin sınırında” şeklinde nitelendirerek, "Eğer bu planlar hayata geçirilirse, tabii ki tepki göstereceğiz” dedi.

ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerde Suriye krizi nedeniyle gerginlik gözlemleniyor. Bunun yanı sıra Washington'ın Moskova'yı seçim kampanyaları sürerken bazı siyasi kurumlara yönelik siber saldırılar düzenlemekle suçlaması da gerginliği artırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu suçlamaları "saçmalık” olarak nitelendirmişti.

Demokratların Başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten John Podesta, e-postalarına yönelik siber saldırıda Rus istihbarat birimlerini suçlamıştı. Söz konusu e-postalar, ağustos ayında gizli belgelerin yayınlandığı internet platformu Wikileaks tarafından yayınlanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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