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ABD'den Rusya'ya S-400 yaptırımı

Kalaşnikov, İjmaş, Tupolev, Rosteh, Mig, Suhoy şirketleri de yaptırıma dahil edilen şirketler

28 Ekim 2017 10:24

ABD, Donald Trump'ın başkan olarak seçildiği seçime müdahale ettiği iddiasıyla Rusya'ya yönelik olarak başlattığı yaptırımlara bir yenisini daha ekledi. Yeni yaptırım paketine, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füzelerini üreten ve bu füzelerin satışını yapan şirketler de dahil edildi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından nihai şekli belirlenen ve Kongre’ye onay için gönderilen liste, New York Times gazetesi tarafından yayınlandı. Listede Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ve Rusya Askeri İstihbaratı (GRU) yer aldı.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun çevirine göre, Batılı ülkelerle ilişkisi kesilecek 33 Rus silah şirketi arasında S-400 füzelerini üreten ‘Almaz-Antey’ ve bu füzelerin dış ülkelere satışını gerçekleştiren ‘Rosoboronexport’ yer alıyor. Yaptırımlara dahil edilecek diğer Rus şirketleri ise şunlar: Kalaşnikov, İjmaş, Tupolev, Rosteh, Mig, Suhoy, Amiral Tersaneleri, İjevsk Mekanik Fabrikası, Oboronprom, Uralvagonzavod. 

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