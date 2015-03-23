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Dünya

ABD’den Rusya’ya karşı 1800 kilometrelik ’Ejderha Yürüyüşü’

ABD, Rusya’ya karşı 1800 kilometre sürecek olan tura başladı

23 Mart 2015 08:37


ABD, Rusya’ya karşı güç gösterisinde bulunmak ve Doğu Avrupa’daki müttefiklerine destek mesajı vermek için zırhlı araçlarla konuşlanmış askeri konvoyu ile tam 1800 kilometre sürecek olan tura başladı. 
 
ABD Ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Estonya’daki Tapa askeri üssünden yola çıktı. Estonya, Litvanya, Polonya, Letonya, Çek Cumhuriyeti ile Almanya'yı kapsayan ve ’Ejderha Yürüyüşü’ adı verilen 1800 kilometrelik tura çıktı. ’Ejderha’ adlı konvoy geçtiği ülkelerde resmi makamları ziyaret edecek ve sivillerin ziyaretine açılacak. 1800 kilometrelik gövde gösterisi, Almanya’nın Vilseck kentinde sona erecek.

 Bu arada ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 14 F-16 uçağı da aynı gövde gösterisi çerçevesinde Nisan ayının ortasına kadar Estonya’nın Talinn kentinde  üslenecek.
 

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