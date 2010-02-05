T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'den Rusya'ya açık davetiye

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Moskova'nın da 'füze savunma sistemine' katılması için "açık bir davetiye" verdiklerini söyledi.

05 Şubat 2010 02:00

 T24- ABD, Rusya ile ilişkilerinin bir dönem gerilmesine neden olan füze savunma sistemiyle sürpriz bir çağrı yaptı.


ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Moskova'nın da bu projeye katılması için "açık bir davetiye" verdiklerini söyledi.


Hürriyet gazetesinden İrem Köker'in haberine göre, İstanbul'da düzenlenen NATO Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuşan Gates, NATO füze savunmasının en önemli tarafının, Ruslara da kendilerine katılmaları için açık bir davetiye niteliği taşıması olduğunu belirtti.


Füze savunma sistemi içinde Türkiye'nin yer alıp almayacağına ilişkin bir soruya Gates, "Başka NATO üyelerinin de NATO füze savunmasına katılması ittifak için önemli. Bu aynı zamanda bizim toplu savunma çabamızın iyi bir ifade şekli. Zaten bunun en önemli tarafı, Ruslara da bize katılmaları için açık bir davetiye olması" yanıtını verdi.



Füze savunma sistemi


ABD, İran'dan gelecek uzun menzilli füzelere karşı Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerine füzesavar sistemi kurmayı planlıyordu.


Ancak Rusya'nın buna karşılığında Doğu Avrupa sınırına füze koyabileceği yönünde tehdit ederken, yeni Obama yönetimi de göreve başladıktan birkaç ay sonra Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne yerleştirilmesini rafa kaldırma kararı aldı.


Bununla birlikte Obama yönetimi ülkesini ve müttefiklerini, balistik füze saldırısından korumak için yeni bir savunma yapısı açıkladı. Bu kapsamda füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye de kurulabileceği yönünde görüşler ortaya atılmıştı.


Gates’in İstanbul’da yaptığı açıklamalar, ABD’nin Rusya’yı da projeye dahil etme niyetinin ilk kez ortaya koymuş oldu.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24