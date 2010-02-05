ABD'den Rusya'ya açık davetiye

T24- ABD, Rusya ile ilişkilerinin bir dönem gerilmesine neden olan füze savunma sistemiyle sürpriz bir çağrı yaptı.





ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Moskova'nın da bu projeye katılması için "açık bir davetiye" verdiklerini söyledi.



Hürriyet gazetesinden İrem Köker'in haberine göre, İstanbul'da düzenlenen NATO Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuşan Gates, NATO füze savunmasının en önemli tarafının, Ruslara da kendilerine katılmaları için açık bir davetiye niteliği taşıması olduğunu belirtti.



Füze savunma sistemi içinde Türkiye'nin yer alıp almayacağına ilişkin bir soruya Gates, "Başka NATO üyelerinin de NATO füze savunmasına katılması ittifak için önemli. Bu aynı zamanda bizim toplu savunma çabamızın iyi bir ifade şekli. Zaten bunun en önemli tarafı, Ruslara da bize katılmaları için açık bir davetiye olması" yanıtını verdi.





Füze savunma sistemi



ABD, İran'dan gelecek uzun menzilli füzelere karşı Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerine füzesavar sistemi kurmayı planlıyordu.



Ancak Rusya'nın buna karşılığında Doğu Avrupa sınırına füze koyabileceği yönünde tehdit ederken, yeni Obama yönetimi de göreve başladıktan birkaç ay sonra Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne yerleştirilmesini rafa kaldırma kararı aldı.



Bununla birlikte Obama yönetimi ülkesini ve müttefiklerini, balistik füze saldırısından korumak için yeni bir savunma yapısı açıkladı. Bu kapsamda füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye de kurulabileceği yönünde görüşler ortaya atılmıştı.



Gates’in İstanbul’da yaptığı açıklamalar, ABD’nin Rusya’yı da projeye dahil etme niyetinin ilk kez ortaya koymuş oldu.



