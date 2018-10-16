ABD'den Riyad'a şeffaf soruşturma vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Riyad'daki temaslarında kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı'yla ilgili soruşturmanın "eksiksiz ve şeffaf" bir şekilde yürütülmesinin önemi vurgulandı. Pompeo yarın da Türkiye'ye geçecek.Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son olarak görüldüğü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda Türk ve Suudi yetkililerce yapılan ön incelemelerin tamamlanmasının ardından gözler ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Riyad'daki temaslarına çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Riyad'a giden Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile Kaşıkçı olayını görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Pompeo’nun Kral Selman’a olayın aydınlatılması için gösterdiği çabadan ötürü teşekkür ettiğini açıkladı.

Pompeo daha sonra da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile bir araya geldi. Prens, Pompeo ile yaptığı görüşmede "Biz güçlü ve ezelî müttefikleriz. Geçmişte, bugün ve yarın... Önümüze çıkan güçlüklere birlikte göğüs gereriz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert ise Pompeo ve Cubeyr'in gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "İki bakan eksiksiz, şeffaf ve vakitlice yapılacak bir soruşturmanın önemi konusunda mutabık kaldı" açıklamasında bulundu. Nauert, Pompeo'nun Riyad'daki görüşmelerde ABD'nin Kaşıkçı'nın akıbeti konusundaki endişelerini de ilettiğini bildirdi.

Pompeo'nun Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Türkiye'ye geçerek Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Başkonsolosun konutu da incelenecek

Türk ve Suudi yetkililerden oluşan ortak ekip Suudi Arabistan Konsolosluğunda 9 saat süren incelemelerin ardından Salı sabahına karşı binadan çıkmıştı. Çavuşoğlu, Türk yetkililerin soruşturma kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda ve araçlarında da arama yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı olayında dahli olduğuna dair şu ana kadar Türkiye'ye herhangi bir itirafta bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, Riyad'ın 59 yaşındaki gazetecinin başkonsolosluktaki sorgu sırasında yanlışlıkla öldürüldüğünü açıklayacağına yönelik iddialara ilişkin ise "Biz böyle bir bilgi almadık" dedi. Çavuşoğlu, "Başkonsolosluk şahısların sorgulama yeri değildir. Sorgulama mahkemelerde, ilgili birimlerde yapılabilir" diye ekledi. Çavuşoğlu Türkiye'deki soruşturma kapsamında başsavcılığın, uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvuracağını belirtti.

Erdoğan'dan toksik madde iması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kaşıkçı olayıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin “Amacımız kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak” ifadelerini kullandı. Ankara'da konuşan Erdoğan, “Şu anda yaptığımız yoğun temaslar neticesinde konsolosluktaki arama süreci başladı. Dün yoğun bir çalışma yapıldı sabaha kadar, tekrar bu çalışma devam edecek. Temennim odur ki orada bizler için bir kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak. Çünkü bu toksik vesaire, bunların boyanarak çıkartılması gibi birçok şeyleri orada, nedir ne değildir araştırması yapılıyor” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile Paris’te düzenlenen ortak basın toplantısında Kaşıkçı olayına ilişkin "Ne olduğunu anladığımızda çıkarımlarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı. İki bakan da olayla ilgili ABD’yle ortak tutum içinde olduklarını belirtti.

DW,rtr,AFP,AP/SÖ,CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe