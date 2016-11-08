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Dünya

ABD'den Rakka operasyonuyla ilgili SDG ve Türkiye açıklaması

"Yerel halktan oluşan bir hükümeti kurmak önemli"

08 Kasım 2016 10:49

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Rakka’nın kurtarılmasına yönelik operasyonlarda Türkiye ile yakın temas içerisinde olacaklarını belirtti.

Toner, günlük basın toplantısında Rakka’nın IŞİD'den kurtarılmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Toner, Rakka operasyonunda Suriye’nin kuzey bölgesinde yapıldığı gibi terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) karadan ilerleyeceğini ve koalisyon güçlerinin hava desteği vereceğini belirterek "Bunu diğer müttefiklerimizle ve özellikle Türkiye’yle yakın temas halinde yaptık" diye konuştu.

"Rakka’nın DEAŞ’tan kurtarılmasının ardından SDG’nin şehirden ayrılmasını bekliyor musunuz?” sorusu üzerine Toner, şunları kaydetti:

“SDG içerisinde Kürt gruplar da bulunuyor. Bazıları ise Arap ve bir çoğu Rakka civarından. Rakka’nın kurtarılması konusunda SDG içinde bulunan gruplar ve Türkiyedahil olmak üzere müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz. SDG karada etkin bir güç. Suriye’de bazı bölgelerin DAEŞ’ten kurtarılması noktasında etkin oldular. Yerel güçlerinde bu anlamda etkin olduğunu düşünüyoruz. Rakka’nın kurtarıldıktan sonra hızlı bir şekilde hükümetin kurulması ihtiyacını konuştuk. Bunu daha önce Suriye’nin Kuzey bölgesinde de özellikle Münbiç ve diğer bölgelerde yapmıştık. Yerel halktan oluşan bir hükümeti kurmak önemli.”

 

 

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