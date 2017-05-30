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Dünya

ABD’den Rakka operasyonu açıklaması

ABD, Rakka operasyonu için SDG'yi silahlandırma kararı vermişti

30 Mayıs 2017 22:27

ABD'nin IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Rakka'ya yönelik operasyonun çok yakında başlayacağını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Roma Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir toplantıya katılan Brett McGurk, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun 69 üyesi bulunduğunu belirterek, şimdiye kadar 4 milyon 100 bin kişiyi bu örgütün elinden kurtardıklarını söyledi.

IŞİD'in kalesi niteliğindeki Suriye'nin Rakka kentine operasyonun çok kısa süre içinde başlayacağını açıklayan McGurk, burada Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile çalıştıklarını anlatarak, Rakka'ya sadece 2 kilometre mesafede olduklarını belirtti.

McGurk, operasyonun başlama tarihine ilişkin ise bir şey diyemeyeceğini de dile getirerek, "Ancak oldukça yakın olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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