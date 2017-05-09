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ABD'den Rakka açıklaması: Türkiye ile nasıl çalışacağımızı çözeceğiz

“Amacımız Türklerle çalışmak”

09 Mayıs 2017 21:53

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Savunma Bakanı Fikri Işık ile telefonda görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Mattis, "Amacımız Rakka’yı almak için Türklerle beraber çalışmak. Bunu nasıl yapacağımızı çözeceğiz" dedi.

Erdoğan, Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile 16 Mayıs'ta görüşeceği öğrenilmişti.

Bu görüşmeden önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyet Beyaz Saray'a giderek Trump'ın danışmanı Herbert Raymond McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya gelmişti. ABD heyetiyle gerçekleştirilen görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler, terörle mücadele, ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konularının ele alındığı bilidirilmişti. Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler, terörle mücadele,  ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konuları ele alınmıştı.

Erdoğan'ın Trump ile yapacağı görüşme sonrası olası Rakka operasyonundaki durumun netleşeceği ifade edilenler arasında.

 

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