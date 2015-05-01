ABD’den peşmergeye doğrudan silah yardımı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi, Irak Kürdistan Bölgesi ile Sünni güçlere doğrudan askeri desteği öngören yasa tasarısını onayladı. ABD Kongresi’nde bugün, Irak Şam İlam Devleti (IŞİD) ile mücadele kapsamında Iraklı güçlere 715 milyon dolarlık askeri destekte bulunulmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Yasaya göre, yapılacak yardımın yüzde 25’i Peşmerge Güçleri ile Sünni güçlere doğrudan yapılacak.

Rûdaw'da yayımlanan habere göre, yasa aynı zamanda Irak’a yapılacak yardımın yüzde 75’lik payını da ülkedeki ulusal barışın sağlanması koşuluna bağlıyor. Buna göre Irak Hükümeti gerekli şartları yerine getirmezse geri kalan payın yüzde 60’ı da Peşmerge Güçleri ile Sünni gruplara verilecek.

Askeri Çalışmalar Komisyonu tarafından sunulan tasarı, 2’ye karşı 60 oyla kabul edildi.

Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin ofisinden yapılan açıklamada sözkonusu tasarıya karşı çıkılmıştı.

Irak Savunma Bakanı Halid Ubeydi de, “Doğrudan donatmayı reddediyoruz” diyerek, peşmergeler olsun, Sünniler ya da Şiiler olsun, herhangi bir tarafa ancak Bağdat üzerinden silah verilmesi gerektiğini savundu.