ABD'den 'paralel yapı' uyarısı: Soruşturma adil ve şeffaf yürütülmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, emniyetteki "paralel yapı" operasyonuyla ilgili, "Her türlü soruşturmanın adil, şeffaf ve demokratik bir şekilde yürütülmesi gerektiğini defalarca söyledik. Türkiye'deki yargı süreci ve adalete etkin erişime dair endişelerimizi geçmişte net biçimde ortaya koyduk ve Türklerle bu konuda konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

Harf, günlük basın brifinginde, emniyette "paralel yapı" iddialarına ilişkin yürütülen "casusluk" ve "yasa dışı dinleme" soruşturmaları kapsamında 100'ü aşkın polisin gözaltına alınmasıyla ilgili bir soruyu yanıtladı.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Harf, "Her türlü soruşturmanın adil, şeffaf ve demokratik bir şekilde yürütülmesi gerektiğini defalarca söyledik. Türkiye'deki yargı süreci ve adalete etkin erişime dair endişelerimizi geçmişte net biçimde ortaya koyduk ve Türklerle bu konuda konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Harf, "Türkiye halkının adalet, zamanlılık ve şeffaflığın en yüksek standartlarını karşılayan bir adalet sistemi arzusunu desteklemeye devam ediyoruz. Açıkçası bu çok derinden önem verdiğimiz bir konu" ifadelerini kullandı.

Brifingde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "eskiden Obama'yı doğrudan arıyordum" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Harf, Erdoğan'ın bu açıklamalarını görmediğini belirterek, "Başkanın görüşmeleri konusunda en iyi açıklamayı Beyaz Saray yapar. Dışişleri Bakanı John Kerry, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile her zaman görüşüyor. Dün iki kez, son günlerde de birkaç kez görüştü. Dolayısıyla devam eden bir diyalogumuz var" dedi.