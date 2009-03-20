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Ekonomi

ABD'den oto yan sanayiye kurtarma paketi

ABD, otomobil yan sanayisi için 5 milyar dolarlık kurtarma paketi hazırladı.

20 Mart 2009 02:00

ABD, otomobil yan sanayisi için 5 milyar dolarlık kurtarma paketi hazırladı.

ABD Hazine Bakanlığı, otomobil parça üreticilerine, ülkedeki otomobil satışlarında görülen derin daralmadan daha az etkilenmeleri için 5 milyar dolarlık finansman sağlama kararı aldı.
Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamaya göre, finansman programına katılmak isteyen Amerikalı otomobil parça üreticilerine, sipariş aldıkları otomobil üreticisi iflas etse de, tamamlanan siparişlerin ödemelerini alabilmeleri için devlet garantisi verilecek.

Programa katılan şirketler ayrıca alacaklarını küçük bir indirimle devletten tahsil edebilecekler. Hazine, şirketlerin acil ihtiyaç duyduğu likiditenin bu şekilde karşılanacağını ve sektöre kredi akışının başlamasına yardım edilmiş olacağını belirtti.

Açıklamanın ardından otomobil parçası üreticisi şirketlerin hisseleri yükselişe geçti. Dow Jones otomobil ve parça üreticileri endeksi yüzde 4'ün üzerinde yükseldi. Lear Corp hisseleri yüzde 75, American Axle yüzde 49 değer kazandı.

Önemli otomobil yedek parçası üreticilerine istikrar ve güven kazandırması hedeflenen programın yanı sıra, Hazine Bakanlığı'na bağlı bir birim de otomobil endüstrisinin nasıl yeniden yapılandırılacağına dair seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor.

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