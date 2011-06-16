-ABD'DEN ORTADOĞU'DA YENİ GİRİŞİM WASHINGTON (A.A) - 15.06.2011 - İsrail-Filistin görüşmesinin yeniden başlatılmasını amaçlayan ABD yönetimi, hem taraflarla hem de Ürdün ve Mısırlı yetkililerle temaslarda bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in açıklamasına göre, Beyaz Saray yetkilisi Dennis Ross ve ABD yönetiminin Orta Doğu temsilcisi David Hale bu görüşmeler için bölgeye geldi. Görüşmelerine İsrailli yetkililerle başlayan Amerikalı temsilcilerin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yarın bir araya geleceği kaydedildi.