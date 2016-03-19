ABD'den Newroz mesajı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Nevruz dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kerry yaptığı açıklamada, kendisinin de ABD Başkanı Barack Obama’ya katılarak Nevruz’u kutlayanlara 'mutluluk, sağlık ve refah' dilediğini ifade etti.

ABD'lilerin, İran’dan Orta Asya’ya ve Kafkaslar’a kadar Nevruz’u kutlayanların sevincine ortak olduğunu belirten Kerry, açıklamasında “Nevruz yenilenme ve barışma zamanıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Kerry, “ABD’de bulunanlar için Nevruz, yüz binlerce Amerikalı İranlı'nın bu ülkeye yaptığı katkıları hatırlaması için bir imkandır. Umuyorum ki Nevruz İran halkı içinse gelecek adına daha iyi bir başlangıca sebep olur” ifadesini kullandı.

Kerry açıklamasında İran’la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin şunları kaydetti: “Bu yıl, çekişmeyi azaltacak emsalsiz bir diplomatik ilerleme gelişti. Uluslarası ortaklarımızla birlikte, Kapsamlı Ortak Eylem Planı çabalarıyla, uygulanan nükleer yaptırımların kaldırılması karşılığında İran’ın nükleer çalışmalarının barışçıl olmasını sağladık. Her yeni yıl ve bahar umutla başlamalıdır.”