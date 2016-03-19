T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den Newroz mesajı

“Nevruz yenilenme ve barışma zamanıdır”

19 Mart 2016 23:30

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Nevruz dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kerry yaptığı açıklamada, kendisinin de ABD Başkanı Barack Obama’ya katılarak Nevruz’u kutlayanlara 'mutluluk, sağlık ve refah' dilediğini ifade etti.

ABD'lilerin, İran’dan Orta Asya’ya ve Kafkaslar’a kadar Nevruz’u kutlayanların sevincine ortak olduğunu belirten Kerry, açıklamasında “Nevruz yenilenme ve barışma zamanıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Kerry, “ABD’de bulunanlar için Nevruz, yüz binlerce Amerikalı İranlı'nın bu ülkeye yaptığı katkıları hatırlaması için bir imkandır. Umuyorum ki Nevruz İran halkı içinse gelecek adına daha iyi bir başlangıca sebep olur” ifadesini kullandı.

Kerry açıklamasında İran’la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin şunları kaydetti: “Bu yıl, çekişmeyi azaltacak emsalsiz bir diplomatik ilerleme gelişti. Uluslarası ortaklarımızla birlikte, Kapsamlı Ortak Eylem Planı çabalarıyla, uygulanan nükleer yaptırımların kaldırılması karşılığında İran’ın nükleer çalışmalarının barışçıl olmasını sağladık. Her yeni yıl ve bahar umutla başlamalıdır.”

 

ETİKETLER

newrozabdkerryobamamesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24