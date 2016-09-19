ABD'den Musul harekâtı için asker takviyesi

Iraklı bir güvenlik kaynağı, ABD askerlerinin Musul'daki stratejik Kayyare hava üssüne indiklerini açıkladı.

Adı geçen Kayyare hava üssü yakınlarda Irak ordusu tarafından IŞİD'den geri alındı ve bir süredir başlaması beklenen IŞİD'in Musul'dan atılması hedefli büyük harekatın en önemli mevzilerinden biri olması bekleniyor.

BBC Arapça Servisi'nin haberine göre, aynı Iraklı yetkili ABD askerlerinin Kayyare hava üssüne ağır silahlar ve askeri araçlarıyla birlikte geldiklerini söylüyor.

Irak ordusu IŞİD'e karşı Musul harekatının bu yıl başlamasını hedeflediğini söylüyor.

Irak ordusu petrol bakımından zengin kaynaklara ve askeri bakımdan stratejik öneme sahip Kayyare bölgesini Ağustos ayı sonlarında IŞİD'in elinden geri almıştı.

Kayyare'ye Amerikan askeri takviyesi haberleri bir Irak Şii televizyonu tarafından da doğrulandı.

Ama Iraklı Şiilerin hükümete bu konuda yoğun eleştirileri var.

Şiilerin denetimindeki El Ahd televizyonu bugünkü yayınında Bağdat hükümetini harekât konusunda ayağını sürümekle suçladı.

Televizyonun bugünkü haber-yorumunda "Bağdat hükümeti zaafiyet gösterdikçe yabancı güçlerin Musul'u bölme planları konusundaki baskının yoğunlaştığı" savunuldu.

BBC Dinleme Servisi'nin aktardığına göre El Ahd'ın yorumunda Türkiye'nin de bir yıldır Bağdat hükümetinin çekilmesi taleplerine rağmen Kuzey Irak'daki Başika'dan bir türlü çekilmediği kaydedildi.

Amerikalıların da eleştirildiği haber-yorumda ABD askerlerinin Kayyare hava üssüne takviye birlikleri gönderdiği haberi de doğrulandı.

Şii televizyonu Amerikalıların bunu "eğitim bahanesiyle" yaptıklarını fakat asıl amacın Musul savaşına katılmak olduğunu kaydetti.

Yorumda, "ABD'ye güvenilemez ve bu yüzden (Şii) Halk Seferberlik Güçleri, Musul savaşına hiç bir yabancı gücün katılmaması için çağrı yapıyor" denildi.

Dün de Şii milis güçlerinin komutanı Hadi el Ameri, Diyala'da yaptığı basın toplantısında Musul'un mezheplere göre bölünmesinin Irak'ta iç savaş çıkmasına yol açabileceğini söylemişti.