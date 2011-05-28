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Dünya

ABD'DEN LİBYA KRİZİNDE MOSKOVA İLE İŞBİRLİĞİ  VARŞOVA (A.A)

28 Mayıs 2011 00:07

-ABD'DEN LİBYA KRİZİNDE MOSKOVA İLE İŞBİRLİĞİ  VARŞOVA (A.A) - 27.05.2011 - Rusya'nın Libya krizinde rol üstlenmesini desteklediklerini belirten ABD yönetimi yetkilileri, bu ülkedeki krizin çözümlenmesinde Rusya'nın önemli derecede katkı sağlayabileceğini düşündüklerini açıkladı.  Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, Başkan Barack Obama'nın, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile bu konuyu Fransa'daki G8 zirvesi sırasında görüştüğünü, Libya konusunda Moskova ile birlikte hareket edeceklerini söyledi.  Libya halkının, bugünkü koşullarından daha iyisini hak ettiğine dair ABD ve Rusya arasında mutabakat bulunduğunu ifade eden Rhodes, Rusya'nın Libya ile temas halinde bulunacağını, kendilerinin de Rusya ile işbirliği yapacaklarını ifade etti.  Medvedev, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ülkeden ayrılması gerektiğini açıklamış, ayrılma koşulları konusunda kendilerinin arabuluculuk yapabileceklerini belirtmiş, Libya'nın bölünmesini istemediklerini kaydetmişti.

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