ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı: Nükleer silaha yanıtımız çok sert olur

ABD'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması durumunda buna "etkili ve çok sert" yanıt verileceğini söyledi.

James Mattis, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da müttefiklerimize herhangi bir saldırı yenilgiye uğratılacak ve nükleer silah kullanımına etkili ve çok sert bir şekilde yanıt verilecek" dedi.

Mattis bu açıklamayı Güney Kore Savunma Bakanı Han Min-koo ile görüşmesi sonrası yaptı.

Mattis, ABD'nin Güney Kore'ye desteğini vurgulamak için yaptığı konuşmasında, Washington'ın bu yıl ülkede füze savunma sistemi konuşlandıracağını da doğruladı.

Bu açıklamaya ilk tepki Çin'den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ülkesinin, ABD'nin Güney Kore'de füze savunma sistemi konuşlandırmasına karşı olduğunu yineledi.

Çin, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemini ulusal güvenliğine tehlike olarak görüyor.

Güney Kore ve ABD ise sistemin sadece Kuzey Kore'ye yönelik olduğunu savunuyor. Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri bölgede endişe yaratıyor.

Mattis dünkü konuşması sırasında "Kuzey Kore'den başka hiçbir ülkenin THAAD nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini" söyledi.

Bazı Güney Koreliler de füze savunma sisteminin konuşlandırılacağı üslerinin hedef alınabileceği ve bu nedenle etrafında yaşayan insanların zarar görebileceği gerekçesiyle söz konusu sisteme karşı çıkıyorlar.

Kuzey Kore geçen yıl beşinci nükleer füze denemesini gerçekleştirdi ve uzmanların bu konudaki şüphelerine rağmen ABD'ye nükleer saldırı düzenleyebilecek kapasitede olduğu iddiasında.

ABD'nin Güney Kore'de 28 bin 500, Japonya'da 50 bin askeri bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump hem Güney Kore'nin hem de Japonya'nın bu askeri varlık için daha fazla para ödemesini istediğini söylemişti.

Amerikan Savunma Bakanlığı, Trump yönetiminin Mattis'in Güney Kore'yi ziyaretiyle, bu ülkeyi savunmaya kararlılıkla devam edeceği mesajını verdiğini açıkladı.

Mattis ise Asya turunu kapsamında Güney Kore'nin ardından Japonya'ya gitti.