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Dünya

ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit: Rejiminizin sonu olur

Savunma Bakanı Jim Mattis: ABD ve müttefikleri olası bir savaştan zaferle ayrılacaktır

10 Ağustos 2017 00:01

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore ile yaşanan gerginlik için değerlendirmede bulundu. Kuzey Kore'ye seslenen Mattis, 'rejiminizin sonu olur' ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore ile ilgili son günlerde yaşanan kriz ve sert açıklamalara bir yenisi daha eklendi. 

Mattis, "ABD ve müttefiklerinin olası bir savaştan zaferle ayrılacaklarına şüphesinin olmadığını" söylerken, "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bir savaşa yol açabilecek hamlesinin hem rejiminin sonu, hem de Kuzey Kore halkının yıkımı olacağını" savundu.

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ABDKuzey KoreJim Mattissavaştehdit

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