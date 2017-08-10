ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit: Rejiminizin sonu olur

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore ile yaşanan gerginlik için değerlendirmede bulundu. Kuzey Kore'ye seslenen Mattis, 'rejiminizin sonu olur' ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore ile ilgili son günlerde yaşanan kriz ve sert açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Mattis, "ABD ve müttefiklerinin olası bir savaştan zaferle ayrılacaklarına şüphesinin olmadığını" söylerken, "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bir savaşa yol açabilecek hamlesinin hem rejiminin sonu, hem de Kuzey Kore halkının yıkımı olacağını" savundu.