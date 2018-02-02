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Dünya

ABD'den Kuzey Kore'ye 'güvenilir diyalog' çağrısı

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Joseph Yun, Washington yönetiminin, nükleer silahların yok edilmesi çerçevesinde Kuzey Kore ile 'güvenilir diyalog' istediğini kaydetti

02 Şubat 2018 18:54

Güney Kore Birleşme Bakan Yardımcısı Chun Hae-sung ile bir araya gelen ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Joseph Yun, Washington yönetiminin, nükleer silahların yok edilmesi çerçevesinde Kuzey Kore ile 'güvenilir diyalog' istediğini söyledi. 

Başkent Seul'de gerçekleşen toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan ABD Yun, Washington yönetiminin, nükleer silahların yok edilmesi çerçevesinde Kuzey Kore ile "güvenilir diyalog" istediğini kaydetti.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

Güney Kore de bu ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.

 

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