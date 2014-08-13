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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Kuzey Irak'a askeri personel

Washington yönetimi, Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne 130 "askeri danışman" yolladı.

13 Ağustos 2014 12:08


ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, uzmanların Erbil ve çevresinde durumu inceleyerek yardım edilebilecek noktaları saptayacağını söyledi.

Cihatçı terör örgütü IŞİD'e bağlı militanların saldırıları üzerine Sincar'da on binlerce sivil evlerini terk ederek dağlara kaçmak zorunda kalmıştı.

ABD ordusuna bağlı askeri uçaklar, Başkan Barack Obama'nın talimatıyla bir yandan sivillere havadan yiyecek ve su yardımında bulunmuş, diğer taraftan IŞİD militanlarına hava saldırıları düzenlenmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu kapsamda bölgeye yapılan uçuş sayısının 50 ilâ 60 arasında olduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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WashingtonIrakKürdistan Bölgesel YönetimiSavunma Bakanı Chuck HagelErbilIŞİDSincarBaşkan Barack ObamaSavunma BakanlığıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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