ABD'den Kuzey Irak petrolüne ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Kuzey Irak petrolünün Türkiye'den uluslararası piyasaya sevkiyatına başlanmasıyla ilgili olarak, Irak'ta "taraflar anlaşmaya varmadan kimsenin adım atmaması gerektiğini" söyledi. Harf ayrıca Okmeydanı'ndaki ölümlere değinerek, "protestolara yanıt verme noktasında tüm tarafları itidale ve şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Harf, Kuzey Irak petrolünün sevkiyatına başlanmasıyla ilgili soru üzerine, Irak'ta tarafların masaya gelmesi ve anlaşmaya varma noktasında konuşmaları gerektiğini söyledi.

"Anlaşmaya varılmadan kimse herhangi bir adım atmamalı" diyen Harf, "Bundan ayrı olarak adım atıldığını görüyoruz ve bunu desteklemeyiz. Bu konuda uzun zamandır açık olduk" ifadesini kullandı.

Harf, Okmeydanı'nında yaşanan olaylarla ilgili soru üzerine, konuyu yakından takip ettiklerini bildirerek, "Hayat kayıplarından çok üzüntü duyduk ve protestolara katılma veya bu protestolara yanıt verme noktasında tüm tarafları itidale ve şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz" diye konuştu.