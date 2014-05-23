ABD'den 'Kürt petrolü' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Irak petrolünün Türkiye'den uluslararası piyasaya sevkiyatına başlanmasıyla ilgili açıklama yaptı. ABD, Irak merkezi hükümetinin onayı alınmadan yapılan ihracatları desteklemediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, Kuzey Irak petrolünün uluslararası piyasalara sevkiyatının başladığı açıklamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Psaki, "Buna ilişkin haberleri gördük. Bunun ne anlama geleceğini ve sonuçlarını müttefiklerimiz Türkiye ile de Kuzey Irak ile de konuşacağız. Bizim için öncelikli konu Irak'ın istikrarı" dedi.

"Irak zor bir süreçten geçmekte. Herkesin ülkenin kalkınmasına yardımcı olmaya çalışması gerekir" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Psaki, "Ayrılıkları ve tansiyonu alevlendirecek eylemlerden kaçınması gerektiğinin önemini her zaman açıklıkla belirttik" şeklinde konuştu.

Konuyu Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile görüşeceklerini belirten Psaki, Irak Federal Hükümetinin onayı olmaksızın yapılan ihracatları desteklemediklerini, bu onay olmaksızın süren petrol ihtacatı yapılmasının kendilerinde kaygı yarattığını dile getirdi.



'Türkiye'nin ABD'den göz yaşartıcı gaz satın alması yasal'



Soma faciasının ardından yaşanan protestolarda da göz yaşartıcı gaz kullanılması ile ilgili olarak, Uluslararası Af Örgütü'nün, ABD'ye yaptığı 'Türkiye'ye göz yaşartıcı gaz bombası satmayın' çağrısı yaptığı anımsatılan Psaki, NATO müttefiki olan Türkiye'nin ABD'den değişik silahlar alma hakkı olduğunu söyledi.

Psaki, "Türk hükümetinin göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere ABD ürünlerini satın almak için onaylanmış ihracat lisansları var. Bu ürünler, kolluk güçlerinin insan hayatını kurtarmak, düzeni, mülkiyeti korumak için kullanılır ve kullanımları belli bir standart düzenlemeye bağlıdır" diye konuştu.

Jen Psaki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Soma'da protestolar sırasında söylediği sözler yada davranışları ile ilgili kendilerine yeni bir bilgi gelmediğini de dile getirdi.