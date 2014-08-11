ABD’den Kürt peşmergelere silah yardımı



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Marie Harf, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin Irak'taki Kürt güçlerine silah sevkiyatı yaptığını doğruladı. Harf, “Kürtlere acilen ihtiyaç duydukları silahların sevk edilmesi konusunda Irak hükümeti ile birlikte çalışıyoruz” dedi. Harf, silah takviyesinin geçen hafta başladığını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, ABD ve diğer müttefiklerini kendilerine acil olarak silah yardımı yapmaya çağırmıştı. Barzani, "Washington Post" gazetesi için kaleme aldığı yazıda, “ABD'den ve diğer dostlarımızdan derhal silah yardımı almamız çok önemli” ifadelerini kullandı. Barzani, tereddüt ne kadar uzun sürerse, IŞİD'e karşı savaşın da o denli zorlaşacağını belirtti.

ABD, mühimmat ve eğitim bakımından kötü durumda bulunan Kürt peşmerge güçlerini hilafet ilan ettikten sonra İslam Devleti (İD) adını alan IŞİD örgütüne karşı savaşta desteklemek üzere geçen hafta cuma günü havadan askeri müdahaleye başlamıştı. Irak'ın önemli bir bölümünü kontrol altına alan İŞİD'in ise ABD'nin Irak güvenlik güçlerine bıraktığı modern silahları kullanıyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, sadece geçen hafta Ezidi ve Hristiyanların çoğunlukta olduğu 200 bin kişi İslam Devleti örgütünün kanlı eylemlerinden kaçmak için evlerini terk etti.