ABD'den 'kriz manzaraları'

Daha önce de iflas eden şirketlerde çalışan kadınlar için benzer projeler düzenleyen dergi, şimdi de Wall Street'in en seksi bankacısını bulmak için bir yarışma organize etti.



"Women of Wall Street" adıyla düzenlenen yarışmada, finans merkezinin kalbi Wall Street'in en seksi 20 kadını belirlenecek. Bu kadınlar için özel çekimler yapılacak ve derginin şubat sayısında yayımlanacak.



Playboy Wall Street için benzeri bir yarışmayı 1989 yılında da gerçekleştirmişti.



Öte yandan Playboy, geçtiğimiz yıllarda iflas eden Enron ve World.com'da çalışan kadınlar arasında da benzer bir yarışma düzenlemişti. Her iki şirketten yapılan katılımlarda belirlenen 20'şer kişi derginin özel sayısındaki yerlerini almıştı.



