ABD'den koruma kavgasına kınama

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komisyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının Washington'da karıştığı kavgayı kınayan bir tasarıyı kabul etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan karar sonrası yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan'ın korumalarının göstericilere müdahalesinin 'mazur görülemez' olduğunu söyledi. Ryan, anayasal haklarını kullanan masum sivillere yönelik şiddet nedeniyle önemli bir müttefik ve NATO üyesi olan Türkiye'nin özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Kararın alınmasının ardından Cumhuriyetçi Komite Başkanı Ed Royce'dan da bir açıklama geldi. Royce, "Bu tasarı, vatandaşlarımızın hakkını hiçbir hükümetin çiğnemesine göz yummayacağımızı Türkiye'ye göstermek açısında açık bir mesaj olacaktır" dedi.

"Gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar"

ABD'deki Dış İlişkiler Komitesi tarafından alınan karar tasarısına Türkiye'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu tarafından yapılan açıklamada "Gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısı alelacele oylanarak kabul edilmiştir. Sözkonusu tasarıyı reddediyoruz" denildi.

Açıklamada konuyu Temsilciler Meclisi'nin gündemine taşımanın meselenin çözülmesine yardımcı olmayacağı da vurgulandı.

Senatörlerden Tillerson'a mektup

Demokratlardan ve Cumhuriyetçilerden oluşan bir grup senatör ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a mektup gönderdi. Mektupta, korumaların diplomatik dokunulmazlığının kaldırması için Türk hükümetine baskı yapılması istendi.

Bu, koruma krizi sonrası Tillerson'a giden ilk mektup değil. 30 senatör hafta içerisinde gönderdikleri mektupta korumaların tutuklanarak yargılanmasını talep etmişti.

Türkiye-ABD ilişkilerini geren kavga

16 Mayıs'ta Washington'daki Türk Büyükelçiliği rezidansının önünde meydana gelen ve 11 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga, Türkiye ile ABD arasında gerginliğe yol açmıştı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain yaşananların ardından Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın 'ülkeden atılması gerektiğini' söylemişti.

Türkiye ise tepkisi hafta içerisinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi John Bass'e yazılı ve sözlü olarak iletildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erdoğan'ı protesto etmek için toplanan kalabalık ile Türk korumalar arasında yaşanan kavgada Amerikan güvenlik personelinin diplomatik kurallara ve profesyonelliğe aykırı hareket ettiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, olayların Amerikalı yetkililerin Erdoğan'ın programının her aşamasında gerekli önlemleri alamamasından kaynaklandığını ileri sürdü.

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