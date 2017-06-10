ABD'den Körfez ülkelerine Katar'a 'tecrit' politikalarını hafifletme çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Körfez ülkelerine, Katar'a yönelik tecrit politikalarını hafifletme çağrısı yaptı.

Tillerson, bu politikaların insani açıdan olumsuz sonuçlara yol açtığını söyledi.

Aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in de bulunduğu bir grup ülke, 'terörizme destekle' suçladıkları Katar'la diplomatik ilişkilerini Pazartesi dondurmuştu.

Konuşmasında Katar Emiri'nin 'terörist gruplara finansmanı kısıtlamaya yönelik çalışmalarını' öven Tillerson, bununla birlikte Emir'in daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, mevcut gerilimin terörizmle mücadelede bölgesel işbirliğini ve bölgedeki ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Katar'ı, terörizme finansal destek sunmakla suçladı ve buna son verme çağrısı yaptı:

"Rex Tillerson'la, Katar'a terörizme finansal desteği sonlandırma çağrısı yapma zamanın geldiğine karar verdik.

"İnsanlara başka insanları öldürmeyi öğretmeyi bırakın. Sizi yeniden ulusların birliği içinde görmek istiyoruz."

BBC'nin Washington'daki muıhabiri Barbara Plett-Usher, ABD'li yetkililerin, Trump ve Tillerson'ın konuşmalarında aynı mesajı farklı vurgularla verdiğini söylediğini belirtiyor.

ABD'nin bölgedeki en bütük askeri üssü Katar'da yer alıyor. Üste yaklaşık 10 bin asker bulunuyor.

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, Tillerson'ınkinden birkaç saat önceki açıklamasında Katar'a yönelik 'deniz ve hava tecrididini kalkması' çağrısında bulundu.

Alman Bakan, "Körfez bölgesinde istikrara ihtiyacımız var. Asıl düşmana, IŞİD teröristlerine odaklanılmalı" diye konuştu.

Öte yandan Katar; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'nin yayımladığı 'terör listesini' kabul etmediğini duyurdu.

Katarlı yetkililer, 'terörle bu ülkelerden fazla mücadale ettiklerini' söyledi.

Listede, Katar'da oldukları belirtilen Müslüman Kardeşler hareketinin ruhani lideri Yusuf el Karadavi'nin de aralarında bulunduğu 59 kişi ve 12 kurum yer almıştı.

Katar hükümetinin fonladığı iki yardım kuruluşu da listedeydi.