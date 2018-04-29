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BBC Türkçe

ABD'den Kilis'e atılan roketler yorumu: Türkiye'ye yönelik tüm PKK saldırılarını kınıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kilis'e atılan roketler konusunda "Türkiye'ye yönelik tüm PKK saldırılarını kınıyoruz" dendi. Suriye Demokratik Güçleri'ne verilen silahlar içinse, "IŞİD'le mücadele bitince geri alınacak" ifadesi kullanıldı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kilis'e atılan roketler konusunda "Türkiye'ye yönelik tüm PKK saldırılarını kınıyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un haftalık basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Kenneth McKenzie'ye, Kilis'e atılan ve son iki günde 17 yaşındaki genç bir kızın ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açan roketler soruldu.

McKenzie, atılan roketlerden haberi olmadığını ifade ettikten sonra "Ancak Türkiye'ye yönelik yapılan tüm PKK saldırılarını kınıyoruz" dedi.

Bugün Kilis'e iki roket atılmış, roketlerden birisi Kilis'in Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi bir handaki restorana, diğeri ise Polatpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde bulunan bir eve isabet etmişti.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, gazetecilere 4'ü restoranda 1'i evde olmak üzere 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Tekinarslan "Bunlar 15- 20 kilometrelik menzilleri olan roketler. Geliş yerleri hepsi tespit edildi. Anında karşılık verildi" dedi.

Öte yandan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki asri mezarlığa da aynı dakikalarda Afrin'den atılan bir roket düştü. Olayda yaralanan olmadı.

Basın toplantısında Korgeneral McKenzie'ye büyük ölçüde YPG'lilerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'ne verilen ABD silahları da soruldu.

McKenzie, "silahları IİD'e yönelik operasyonlar sonlandıktan sonra toplamayı planlıyoruz" dedi.

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