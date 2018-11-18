ABD'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması

T24 Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanlığı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden kimin sorumlu olduğuna dair kesin bir sonuca varmadıklarını açıkladı. Bakanlık açıklamanın devamında cevaplanması gereken birçok soru olduğunu ve araştırmalarının devam ettiğini belirtti.

İddialara göre ABD istihbaratı CIA yaptığı incelemeler sonucunda cinayet emrini veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna varmıştı ancak ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamalarda önce şu ana kadar cinayeti Bin Selman'a bağlayan bir bulgu olmadığını belirtmiş, daha sonra "Bin Selman'ın emri verdiğini söylemek için erken" demişti. Trump salı günü kendisine bir rapor sunulacağını ve bu raporun bir çok bulgu içereceğini belirtti.

CNN İnternational'ın haberine göre Trump cumartesi günü orman yangınının verdiği hasarı incelemek için Califonia'ya uçtu ve bu uçuş sırasında telefondan CIA Direktörü Gina Haspel ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Kaşıkçı cinayeti hakkında görüştü. Beyaz Saray sözcüsü bu görüşmenin yapıldığı doğruladı.

Trump geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın ABD için çok önemli bir müttefik olduğunu belirtmişti.