ABD'den Kanada'ya illegal ilaç suçlaması

ABD, Kanada'yı ülkeye yasa dışı yolla giren tüm ilaçların bir numaralı kaynağı olmakla suçladı.



Amerikan Dışişleri Bakanlığının dün yayınladığı 2009 Uluslararası Uyuşturucu Raporu'nda Kanada, başta ekstazi olmak üzere ABD'deki yasa dışı tüm ilaçların bir numaralı kaynağı olarak gösterildi.



Raporda, Kanada'nın Ontario ve British Colombia eyaletlerinin yasa dışı uyuşturucu hap imalatında Kuzey Amerika'nın en önemli iki merkezi olduğu belirtilerek, "Kanada hükümeti bu ilaçların üretim ve dağıtımı konusunda daha ciddi tedbirler almalı" ifadesine yer verildi.



Uyuşturucu ilaçların yanı sıra, metafetamin grubu uyarıcı ilaçlar konusunda da Kanada'nın ABD piyasası için en önemli temin noktası olduğu ifade edilen raporda, Kanada'da üretilen metafetamin grubu ilaçların Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda'da da satıldığının belirlendiği kaydedildi.



Raporda, Kanada'daki yasa dışı ilaç piyasasının başını Çinliler ve Vietnamlıların çektiği Doğu Asya kökenliler, bazı Kızılderililer, motosikletli gruplar ve yıllar önce Güney Asya'dan gelip Kanada'ya yerleşen kesim tarafından yönetildiği hatırlatıldı.

