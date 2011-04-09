-ABD'DEN JAPONYA'YA DEV POMPA ATLANTA (A.A) - 09.04.2011 - Japonya'da deprem sonrası tsunaminin vurduğu ve radyasyon yaymaya devam eden Fukuşima nükleer santralindeki soğutma faaliyetlerinde ve daha sonra muhtemelen beton dökme faaliyetlerinde kullanılacak olan, dünyanın en büyük su ve beton pompası, ABD'nin Atlanta kentinde dev Rus nakliye uçağı Antonov AN-124'e yükleniyor. Wisconsin'deki Putzmeister America Inc. firmasınca üretilen, yaklaşık 86 ton ağırlığındaki pompa, 26 tekerlekli bir taşıyıcı araç üzerine monte edilmiş durumda. Uzatılabilir vinç kolunun 60 metreye uzanabildiği araç, 3 kilometre uzaktan kumandayla kullanılabiliyor. Bu pompa sayesinde Fukuşima Daiçi nükleer santralinin erişilmesi güç noktalarına, nükleer yakıtın bulunduğu bölümlerin eriyip daha büyük bir felakete yol açmasının önüne geçmek amacıyla su püskürtülebilecek. Nükleer sızıntının önlenmesi çalışmaları sonuç vermezse son çare olarak başvurulacak gömme işleminde de bu pompa, santralin betonla örtülmesi görevini yürütecek. Pompayı üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Dave Adams, "aracımızın, sorunun çözümünde fark yaratacağı umudundayız" dedi. Ukrayna'da bulunan, eski SSCB'nin Çernobil nükleer santralinin 1986 yılında betonla gömülmesi işlemi için de Putzmeister firması 11 pompa göndermişti. Firmanın Japonya'daki bir yetkilisi, helikopterlerle ve itfaiye araçlarıyla soğutma çalışmalarının yapılmaya çalışıldığını görünce, santralin işletmecisi Tokyo Electric Power Co ile temas kurdu. Firma daha küçük boyutta olan ve Vietnam'a gönderilmek üzere hazırlanan bir başka pompayı da daha önce santrale gönderdi. Bu pompa sayesinde 10 işçi, 150 ton deniz suyunu 3 saat içerisinde, reaktörün kullanılmış yakıt havuzlarına pompalayabiliyor. Bunun yanı sıra istasyona başka pompalar da gönderilecek. Dünyanın en büyük nakliye uçaklarından biri olan AN-124'ün bugün yola çıkması bekleniyor.