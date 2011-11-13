ABD'den İstanbul için iyi haber

T24 - Dr. Leonard Hirsch, İstanbul'da kısa vadede büyük bir deprem olasılığına çok ihtimal vermediğini söyledi.



BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında ABD'yi temsilen aktif rol alan Beyaz Saray bünyesindeki Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi Çevre ve Doğal Kaynaklar Komitesi üyesi ve Smithsonian Enstitüsü kıdemli danışmanı Dr. Leonard Hirsch, uluslararası işbirliğinin önemine değindi.



Hirsch, afet sonrasında ABD, AB, Japonya ve Brezilya gibi ülkelerin uzay ajanslarının her birinin Van civarının deprem öncesi ve sonrası uydu fotoğrafını topladıklarını, bunu Türk hükümetiyle paylaştıklarını anlattı.



Yaklaşık 800 fotoğrafın gönderildiğini ifade eden Hirsch, "Fotoğrafların analizi zaman istiyor, birbirleriyle eşleştirmeniz lazım, Türk bilimadamları alanlarında çok iyiler" dedi.



Hirsch, depremin öngörülemez olmasına rağmen, büyük depremlerin meydana geldiği bölgelerde kısa vadede yeni büyük depremlerin pek görülmediğini söyledi.



Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Gölcük depremini hatırlatan Hirsch, şöyle dedi:



"10 yıl öncesinde büyük bir depremin meydana geldiği bir bölgede, yer kabuğunda rahatlama olduğundan genelde kısa vadede çok büyük bir deprem beklenmez, belki küçük depremler olabilir. Tabii ki depremleri öngörmemiz mümkün değil ama aynı yerde (İstanbul'da) kısa zamanda bir deprem olacağı kaygısı duymam ben."



Yine de bunun insanlarda rahatlamaya yol açmaması gerektiğini belirten Hirsch, şöyle devam etti:



"Binaların restorasyonu iyi yapılmalı, üstün teknolojiler kullanılmalı. İstanbul'da çok güzel tarihi eserler var. Bazı yerler görüyoruz büyük depremler oluyor ama hasarlar küçük kalıyor. Yani hasarı yapan aslında depremlerden ziyade bizleriz."





