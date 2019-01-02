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Dünya

ABD'den İsrail'e "Suriye" güvencesi

"Trump'ın Suriye konusunda verdiği karar, ABD'nin İsrail ile olan işbirliğini hiçbir şekilde değiştirmiyor"

02 Ocak 2019 02:20

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ABD'nin Suriye'den çekilme kararının İsrail ile işbirliğini etkilemeyeceğini kaydetti.

Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Brezilya'da bir araya geldi.

Pompeo, ABD’nin Suriye’den planlı olarak çekilme kararının İsrail ile olan işbirliğini etkilemeyeceğini ifade etti.

Pompeo, Netanyahu ile görüşmesinde, “Başkan Trump’ın Suriye konusunda verdiği karar, ABD’nin İsrail ile olan işbirliğini hiçbir şekilde değiştirmiyor” dedi.

Pompeo, kararın terör örgütü DAEŞ’le mücadele ve İsrail’in güvenliği konusundaki ABD ile İsrail işbirliğini etkilemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını çekme kararı almıştı.

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