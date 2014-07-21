ABD'den İsrail'e 'off the record' eleştiri: Amma da nokta atışı operasyonu

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısına kameralar önünde destek veren ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin bir televizyon kanalına verdiği röportaj sırasında yaptığı kayıt dışı (off the record) bir telefon görüşmesinde, “Amma da nokta atışı operasyonu, amma da nokta atışı operasyonu" dediği ortaya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, İsrail'in Gazze saldırısını kameralar önünde güçlü biçimde desteklese de aslında operasyonun şeklinden rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Kerry, bugün bazı Amerikan televizyon kanallarına röportajlar verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kerry'nin röportajlar arasında bakanlıktaki danışmanlarından biriyle yaptığı telefon görüşmesi mikrofonların açık olması nedeniyle sızdı.

Fox televizyonunda yayınlanan konuşmanın video kaydında, Kerry, İsrail'in Gazze'deki tünellere yönelik saldırısı için iğneleyici biçimde "Amma da nokta atışı operasyonu, amma da nokta atışı operasyonu" dediği duyuluyor. Bakanlık yetkilisi de "Evet, bu ciddi biçimde tansiyonu artırıyor ve ateşkesin gerekliliğini vurguluyor" diye yanıt verirken Kerry de karşılık olarak "Bunun orada üstesinden gelmemiz gerekiyor" diyor. Kayıtta Kerry, telefon görüşmesini "Bence bu akşam gitmemiz lazım, burada oturmak çılgınlık" sözleriyle bitiriyor.

Fox kanalı muhabirinin bu sözlerini sorması üzerine ise Kerry, röportajda İsrail'i savunmaya devam etti.

İsrail'in Hamas'ın attığı füzelere karşı kendisini korumasını tamamen desteklediklerini belirten Kerry, bunu asıl Hamas'ın, İsrail'in öldürülen üç Yahudi genci aramaya çalışırken başlattığını savundu ve "Bu rezil bir şey" yorumunda bulundu.

Kerry, "Bu tip bir operasyon zordur ve ben, siviller ve çocuklar söz konusu olduğunda herkesin yapacağı bir cinsten tepki gösterdim ama bu zor (bir operasyon) ve kamuoyunda söyledim ve yine söyleyeceğim: İsrail'in bu tünellere ilişkin yaptıklarını savunuyoruz" dedi. Kerry, İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini, şimdi de Hamas'ın adım atması gerektiğini öne sürdü.

Bakan Kerry, CNN'in "İsrail çok aşırıya mı kaçtı" sorusu üzerine, İsrail'in 'topraklarına binlerce roket atan teröristler karşısında eli kolu bağlı duramayacağı" görüşünü aktardı.

"ABD'nin İsrail'in şu ana kadarki eylemlerinden şikayeti olmadığını mı söylüyorsunuz" sorusuna da Kerry, "Hiçbir ülke, kimse, çocukların, insanların öldürülmesi karşısında rahat olamaz. Ama İsrailli askerlerin öldürülmesi veya İsrail'deki insanların roket saldırılarına maruz kalması karşısında da rahat olamayız. Savaşlarda bu konularda denge olmaz" ifadesini kullandı. Kerry, Hamas'ın sivilleri kalkan olarak kullandığını iddia etti ve kısa süre sonra bölgeye gideceğini bildirdi.

Kerry, NBC ile röportajında ateşkesin olabilmesinden umutlu olduklarını ama "teröristleri de ödüllendiremeyeceklerini, bu nedenle ön koşullar ortaya konulamayacağını" söyledi.

ABC ile röportajında da Kerry'ye "Filistinlilerin İsrail'in yaptığının bir katliam ve savaş suçu olduğunu söylediğinin" sorulmasına rağmen Kerry, doğrudan yanıt vermekten kaçınarak savaşın çirkin bir şey olduğunu, ateşkes için çaba gösterdiklerini belirtti ve Hamas'ı suçladı.