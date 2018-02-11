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Dünya

ABD'den 'İsrail' açıklaması: Sadık müttefikimizdir

"İsrail'in İran destekli Suriye'ye karşı kendini savunma hakkını destekliyoruz"

11 Şubat 2018 13:01

ABD yönetimi, İran ve Suriye'ye karşı İsrail'in kendini savunma hakkını desteklerken İran'ı bölgede 'provokatif' eylemler gerçekleştirmekle suçladı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin İsrail'e destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, ABD'nin sadık müttefikidir, biz İsrail'in İran destekli Suriye'ye ve Suriye'nin güneyindeki milislere karşı kendini savunma hakkını destekliyoruz. İran ile müttefiklerini, provokatif eylemlerine son vermeye ve bölgesel barış yolunda çalışmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in dün yaptığı yazılı açıklamada da "ABD, bugün İsrail sınırında gerginliğin artmasından dolayı derin kaygı duymaktadır ve İsrail'in egemenliğini ve kendisini koruma hakkını güçlü bir şekilde desteklemektedir" değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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