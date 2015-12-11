ABD: IŞİD petrolün büyük kısmını Suriye yönetimine satıyor, Türkiye üzerinden de satış var



ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Vekili Adam Szubin, IŞİD örgütünün petrolün büyük bir kısmını Esad yönetimine sattığını açıkladı. Szubin aynı zamanda örgütün petrolü sınırdan geçirerek, Türkiye'de de satabilecek yollar bulduğuna dikkat çekti.

Szubin, Londra'da yaptığı açıklamada, "IŞİD, petrolün büyük kısmını Esad rejimine satıyor. Türkiye'ye de girmenin yollarını buluyor" dedi. Müsteşar vekili Szubin, örgütün bu yoldan kara borsada sattığı petrolün aylık gelirinin 40 milyon doları bulduğunu belirtti.

Adam Szubin, örgüt militanlarının ayrıca Irak ve Suriye'deki bankalardan 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında para yağmaladıklarını ve örgütün kara borsada satılan petrolden de en az 500 milyon dolar elde ettiğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Szubin, ABD'nin Türk yetkililerinden IŞİD militanlarının Suriye ve Irak sınırlarından geçişlerini ve mali akışlarını durdurmaları için daha çok çaba göstermelerini beklediklerini ifade etti.