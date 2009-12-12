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Dünya

ABD'den İran'a 'yaptırım uyarısı'

ABD, İran'ı, BM taleplerini yerine getirmediği takdirde bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağı yolunda uyardı.

12 Aralık 2009 02:00

T24 - ABD, İran'ı, nükleer programıyla ilgili BM taleplerini yerine getirmediği takdirde bunun doğuracağı sonuçlarla karşı karşıya kalacağı yolunda uyardı.

Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs yaptığı açıklamada, ABD'nin "İran'da kötüleşen insan hakları durumundan" derin endişe duyduğunu da bildirdi.

Gibbs, ABD'nin AB liderlerinin nükleer programla ilgili dile getirdikleri derin endişeleri paylaştığını ve bu konuya diplomatik sonuç bulunmasından yana olduğunu kaydetti.

AB liderleri, İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, 21 Ocak'ta Brüksel'de yapılacak toplantıda bazı seçenekleri değerlendireceklerini açıklamıştı.

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