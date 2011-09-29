-ABD'den İran'a "donanma" yanıtı WASHINGTON (A.A) - 29.09.2011 - İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari'nin, İran donanmasının ABD deniz sınırı yakınında mevcudiyetini hissettireceği yönündeki açıklamaları Beyaz Saray'dan 'Küçümser'' bir yanıt buldu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde Seyyari'nin, Basra Körfezi'ndeki Amerikan savaş gemilerine göndermede bulunarak, ''Tıpkı bizim deniz sınırımızda bulunan kendini beğenmiş güçler gibi, bizim de onların sınırında güçlü bir mevcudiyetimiz olacak'' ifadesini kullandığı bildirildi. Ajansın haberinde, söz konusu konuşlandırmanın zamanlaması ve boyutu hakkındaysa detaylı bilgi verilmedi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, basın toplantısı sırasında konuya ilişkin bir soruyu, İran donanmasının tehdidinin tutarlı bir yanı bulunmadığını söyleyerek yanıtladı. Carney, Seyyari'nin sözleri hakkında bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen soruyu kısaca, ''Biz, böylesi açıklamaları, İran'ın donanma yeteneklerini yansıtmıyor olması nedeniyle ciddiye almayız'' diyerek yanıtladı. GlobalSecurity.org adlı stratejik araştırma kuruluşunca yayımlanan değerlendirme yazısında da Basra Körfezi'nin, İran'ın petrol ihracat yolunda olması nedeniyle İran için önem taşıdığı ve bu bakımdan donanmasının bu ülke açısından hayati öneme sahip olduğu belirtildi. Yazıda buna karşın, ''İran donanmasının çağın gereksinimlerini karşılayacak durumda olmadığı ve kapsamlı bir modernizasyona ihtiyaç duyduğu'' kaydedildi.