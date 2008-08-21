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Dünya

ABD'den Iraklı Kürtlere destek

ABD'nin Irak Büyükelçisi Ryan Crocker, ülkesinin Kürtler'e sırtını dönmeyeceğini söyledi

21 Ağustos 2008 03:00

ABD'nin Irak Büyükelçisi Ryan Crocker, ülkesinin Kürtler'e sırtını dönmeyeceğini öne sürdü.

Mesut Barzani liderliğindeki Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı ‘Kurdistan TV’ye konuşan Büyükelçi Crocker, ‘Irak’ın özgürleştirilmesi' süreci başlamadan önce ABD’nin, ‘Kürdistan' olarak nitelendirdiği Kuzey Irak'taki Kürtler'i desteklediğini söyledi. ABD Büyükelçisi, “Amerika geçmişte olduğu gibi gelecekte de, Kürdistan'a yönelik desteğini sürdürecek ve hiçbir şekilde de sırtını dönmeyecektir” dedi.

ABD'nin Kuzey Irak'a yönelik desteğini kestiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyleyen Büyükelçi, bu tür iddiaların kesinlikle gerçekleri yansıtmadığını ekledi.

Erbil'de düzenlenen ‘Kuzey Vilayetleri Ekonomi Konferansı' başladı. Bölgesel Kürt yönetiminin Başbakanı Neçirvan Barzani başkanlığındaki konferansa, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi ve çok sayıda üst düzey yetkili de katıldı.

Başbakan Neçirvan Barzani, Kürt Bölgesi ile Bağdat arasındaki ilişkilerin tarihi gelişimini ve günümüzdeki boyutlarını anlatırken Irak'taki Kürt, Arap, Türkmen ve diğer oluşumların geçmişte acılara uğradığını ancak, şimdi iyi bir gelecek için fırsat doğduğunu, birlikte iyi bir gelecek inşa edileceğini söyledi. Barzani, Kürt Bölgesi'nin, ülkenin gelişimi ve ilerlemesi için her türlü projeye desteğinin olacağını söyledi.

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