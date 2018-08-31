ABD'den İdlib uyarısı: Mevcut durumu daha tehlikeli hale getirir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye ordusunun operasyon hazırlığı yaptığı Rusya'nın da desteklediği, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam denetimindeki İdlib'le ilgili açıklama yaptı.

Pompeo, "İdlib'e saldırı mevcut durumu daha tehlikeli hale getirir" dedi.

Pompeo, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Suriye ordusunun İdlib'e operasyon düzenlemesinin, durumu daha da tehlikeli bir hale getireceğini belirtti.

Pompeo, "Amerika Birleşik Devletleri, bunu zaten tehlikeli çatışmanın tırmandırılması olarak görüyor" dedi. Pompeo, olası operasyona destek veren Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u da eleştirdi. İdlib'teki 3 milyon Suriyeli'nin operasyondan etkileceğine dikkat çeken Pompeo "bu iyi değil. Dünya izliyor" uyarısı yaptı.