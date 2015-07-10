ABD'den Hakan Fidan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'ye, Alman basınında yer alan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın NSA tarafından dinlendiği yönündeki iddia soruldu. Kirby, "Bu tür mevzular açıldığında söylediğim sözleri tekrar edeceğim, basında yer alan herhangi bir mevzu üzerine yorum yapmayacağım. Daha fazla bilgi almak isterseniz Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'na sorularınızı yöneltin" dedi.

Ankara'daki gelişmeler

Bu arada, ABD Başkanı Barack Obama'nın, terör örgütü IŞİD'e karşı küresel koalisyon için özel temsilcisi emekli general John Allen'ın Türkiye'de bulunuyor.

Allen'a, ABD Savunma Bakanlığının Siyasi Planlamadan Sorumlu Müsteşarı Christine Wormuth'un da dahil olduğu heyetin Ankara'da temasları da soruldu.

Kirby, "Allen ve beraberindeki heyet, Türkiye'deki meslektaşlarıyla IŞİD'e karşı yapılan ortak çalışmalarımız adına yapıcı görüşmelerde bulunuyor" dedi.

Görüşmelerin içeriği hakkında ayrıntı vermek istemeyen Kirby, "Heyetler arasında bir çok farklı konu görüşülmekle birlikte, görüşmelerimiz IŞİD'e karşı verilen mücadeleler ekseninde" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirten Kirby, Türkiye'nin DAEŞ ile mücadele çabalarında çok önemli ortak olduğuna dikkati çekti.

Türk hükümetinin ülkelerindeki şiddetten kaçan yaklaşık 2 milyon Suriyeli ve Iraklı'ya ev sahipliği yapmasından, onların ihtiyaçlarını karşılamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Kirby, "Dolasıyla onlar çok şey yapıyor" ifadesini kullandı.

İncirlik Üssü

Kirby, İncirlik Havaüssü'nün ABD'ye ve koalisyon güçlerine açılması meselesi üzerine basında yer alan bazı haberlerin hatırlatılması üzerine verdiği yanıtta, "Basında yer alan haberleri gördüm, fakat ben böyle bir şeyi onaylayacak bir pozisyonda değilim" dedi.