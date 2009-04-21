ABD’den GM ve Chrysler’e yeni yardım

ABD Başkanı Barack Obama yönetimi, zor durumdaki otomotiv şirketleri Chrysler ve General Motors'a (GM) yeni kredi verecek. ABD Hazinesi'nde, teşvik paketinin sadece yedide biri kaldı.



Hazine Bakanlığının şirket kurtarma fonunu denetleyen bağımsız denetleme kurumunun raporuna göre, hükümet, İtalyan otomotiv şirketi Fiat ile ortaklık görüşmeleri yürüten Chrysler'a bu ay sonuna kadar 500 milyon dolar ve GM'ye de yeniden yapılanması için mayıs ayında 5 milyar dolar yardımda bulunacak.



Hükümet, Chrysler'ın Fiat'ın küçük araç teknolojisine erişimini sağlayacak ittifakın finansına yardımcı olmak, Fiat'ın hafif ticari araç üretimine zemin hazırlamak ve araçlarını ABD'de satması için güçlü bir şebeke oluşturması için 6 milyar dolar önermişti.



GM dün, bu yıl içinde küresel çapta 10 bin kadar kadrolu çalışanını işten çıkarma planı kapsamında 1 Mayısa kadar 1,600 kadrolu çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı. GM, ayrıca yıl sonuna kadar dünya çapında 37 bin kadar kısa süreli çalışan personeli işten çıkarmayı amaçlıyor.



GM ve Chrysler, geçen yıl aralık ayında hükümetten 17,4 milyar dolar almıştı.



Fiat Chrysler ile anlaşmaya çalışıyor



Bu arada Fiat üst yöneticisi Sergio Marchionne, Chrysler ile görüşmelerde bir anlaşmaya varmak için ABD'de başkent Washington ve Detroit'te iki gün temaslarda bulunacak.



Fiat sözcüsü Gualberto Ranieri, Marchionne'nin bugün ve yarın ABD'de olacağını söyledi. Fiat ve Chrysler'ın anlaşmayı tamamlaması için bu ay sonuna kadar süresi bulunuyor. İki şirket anlaşırsa Chrysler ABD hükümetinden 6 milyar dolar yardımı garanti edebilecek.



Marchionne, geçen hafta Chrysler ile birleşmenin kesin olmadığını ve sendikanın daha fazla taviz vermesi gerektiğini söylemişti.



ABD’nin teşvik paketinin yedide altısı kullanıldı



ABD Hazinesi'nde, teşvik paketinin sadece yedide biri kaldı. ABD Hazinesi, Kongre'ye gönderdiği açıklamada, 700 milyar dolarlık teşvik paketinden 109,6 milyar dolarlık harcanmayan kaynağın kaldığını bildirdi.



Teşvik paketinin, borç alan kurumların geri ödemeleriyle 134,6 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

