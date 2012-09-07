ABD'den gelen veriyle altın fiyatları uçuşa geçti

ABD'den gelen kötü istihdam verisinin ardından yatırımcılar altına hücum edince altının onsu dakikalar içinde 1730 dolara kadar çıktı.

ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin altında artmasının ardından küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın yavaşlayan ekonomiye önlem olarak yeni bir parasal gevşemeye gideceğine yönelik beklentilerle altın 6 ayın en yüksek düzeyini gördü.

Altının ons fiyatı ABD'den 15.30'da gelen verinin hemen ardından dakikalar içinde yüzde 1.5 yükselişle 1730 dolara kadar yükseldi.

ABD'den gelen zayıf veriler yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yıl içerinde en düşük 1527,22 doları en yüksek ise 1790,79 doları gördü.