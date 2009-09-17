ABD'den 'füze kalkanı gemiler'

Füze kalkanı projesi için Orta Avrupa'dan vazgeçtiğini açıklayan ABD, projenin Kuzey ve Güney Avrupa'ya kaydırılacağını açıkladı.



Bu konudaki açıklamalar Başkan Barack Obama ve Savunma Bakanı Robert Gates'ten geldi.



Obama, açıklamasında, projenin Doğu Avrupa'dan başka bölgelere kaydırılacağını belirtti. Obama, yeni planın, füze kalkanı tesislerinin "gemilerde ve karasal bölgelerde olmasının öngörüldüğünü" ifade etti.



Füze kalkanları İran'a yaklaştı



ABD Başkanı, İran'ın kısa ve orta menzilli füzelerinin uzun menzilli füzelerinden fazla olduğunu belirterek, yeni tesislerin Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne nazaran İran'a daha yakın bölgelerde olacağı mesajını vermiş oldu.



Savunma Bakanı Robert Gates ise kalkan teçhizatı ile donatılmış gemilerin, füze kalkanı sistemine dahil olacağını açıkladı. Gates, planın 2015'den itibaren uygulanmaya başlanacak ikinci aşamasında ise kara tesislerinin kurulacağını belirtti. Gates, 'İran ve diğerlerinden gelebilecek tehditlere karşı Kuzey ve Güney Avrupa'ya yeni algılayıcı ve kalkan konuşlandırma fırsatımız var' dedi.