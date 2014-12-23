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Dünya

ABD'den Fethullah Gülen açıklaması

'Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kürsüde bu soru bana her sorulduğunda...'

23 Aralık 2014 09:36

ABD yönetimi, 14 Aralık operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Fethullah Gülen'in iadesini isteyip istemediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, günlük basın brifinginde konuyla ilgili soru üzerine, "ABD Dışişleri Bakanlığı, uzun süredir mevcut olan politikası gereği, gelen iade taleplerine dair herhangi bir şekilde yorum yapmaz veya böyle bir talep olup olmadığı hususunda dahi teyit ya da inkarda bulunmaz" dedi.

Gazetecinin, "Ancak Türkiye ile 1970'lerde imzalanan bir iade anlaşmanız var" sözü üzerine, "Detaylar üzerinde yorum yapmayız" diyerek, yine net bir açıklama yapmayan Harf, "Ancak iade süreci tamamlandığında bu konuda konuşursunuz değil mi " sorusuna da, "Kontrol edeyim, öyle zannediyorum" diye yanıtladı.

Aynı gazetecinin, "(ABD'nin 2010'da Panama'nın eski lideri Manuel Noriega'yı Fransa'ya iade etmesi) Noriega vakasında böyle olmuştu" demesi üzerine, "Eğer öyleyse, o halde kural olmalı. Kontrol edeyim. Öyle zannediyorum, ama kapsamlı bir genelleme yapmak istemem" diye konuştu.

Bakanlık Sözcüsü Harf, gazetecinin "Ancak geçmişte sanırım ABD'nin Fethullah Gülen'i iade etmesi olasılığını dışlamıştınız" sorusuna ise, "Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kürsüde bu soru bana her sorulduğunda, (Sözcü Jen Psaki) Jen'in ve eminim ki benden önceki sözcülerin de söyledikleriyle tıpatıp aynı şeyi söyledim" yanıtını verdi.

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