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Dünya

ABD'den Etiyopya'ya 121 milyon dolar yardım  ADDİS ABABA (A.A) 

05 Ekim 2011 01:55

-ABD'den Etiyopya'ya 121 milyon dolar yardım  ADDİS ABABA (A.A) - 04.10.2011 - ABD, doğu Afrika'da etkili olan kuraklık nedeniyle gıda krizi yaşanan Etiyopya'ya yaklaşık 121 milyon dolar yardım yapacak. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Raj Shah, Etiyopya'ya yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin 1,5 milyon kişiye yarar sağlayacak bir programa 110 milyon dolar destek vereceğini, 10 milyon doların beslenme programına aktarılacağını, 1,2 milyon doların da çiftçilere kredi olarak verileceğini kaydetti. Etiyopya'da 4,5 milyondan fazla kişiye gıda desteği gerekiyor. Kuraklık, komşu ülke Somali'de büyük bir kıtlık ve açlığa neden oldu. Birleşmiş Milletler, on binlerce kişinin açlık nedeniyle öldüğü bölgede, 750 bin kişinin önümüzdeki birkaç ay içinde hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

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