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Dünya

ABD'DEN ESKİ SIRP ASKERLERE OPERASYON SARAYBOSNA (A.A)

19 Ağustos 2010 18:11

-ABD'DEN ESKİ SIRP ASKERLERE OPERASYON SARAYBOSNA (A.A) - 19.08.2010 - ABD'ye ''savaş göçmeni'' olarak sığınan 16 eski Sırp askerden 11'i tutuklandı, 5'i Bosna-Hersek'e iade edildi. ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde polis tarafından ülkeye göç eden bazı Sırplara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, gözaltına alınan ve daha önce kendilerini ''savaş mağduru'' olarak göstererek, ''savaş göçmeni'' olarak ABD'ye sığınan 16 kişi, Bosna'daki savaş sırasında Sırp ordusunda görev yaptıklarını itiraf etti. Bu kişilerden 11'i tutuklanırken, 5'i Bosna-Hersek'e iade edildi. Arizona eyaleti Yargıcı Dennis Burke, Bosna'dan savaş sonrasında ABD'ye göç eden söz konusu 16 kişinin, Arizona'da yapılan kapsamlı bir soruşturma sonucu gözaltına alındığını ifade ederek, ''ABD'ye Bosna savaşı sonrası göç eden bu şahıslar, ülkenin savaş göçmenlerine uyguladığı politikadan faydalanmak amacıyla Sırp ordusunda görev yapmadıklarını beyan etti. Bu beyanlarıyla hükümeti kandırdılar. Bu kişilerin savaş suçlusu olma olasılığı yüksek olduğu için haklarında geniş bir soruşturma başlatacağız'' diye konuştu. ABD'den Bosna-Hersek'e iade edilen 5 kişiden, 2'si serbest bırakılırken, 3'ü hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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