ABD'den Esad'ı ağırlayan Rusya'ya kınama

ABD, Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Moskova'da ağırlamasını kınadı. Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz, "Kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan Esad'ın kırmızı halı ile karşılanmasını, Rusya'nın da hedef olarak gösterdiği Suriye'deki siyasi geçiş süreci ile çelişen bir durum olarak görüyoruz" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı ise Washington'ı kaygılandıran esas gelişmenin Rusya'nın Suriye'ye askeri desteğini sürdürmesi olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu durumun Esad yönetimini yüreklendirdiği, Suriye'de iç savaşı uzatacağı ve radikal kesimleri daha da güçlendireceği belirtildi.

Rusya, 30 Eylül'de Suriye'de hava saldırılarına başlamıştı.

Kremlin, saldırılarda IŞİD ve diğer "terör örgütlerinin" hedef alındığını vurguluyor. Batılı ülkeler ise Rusya'nın saldırılarında öncelikle Esad karşıtı diğer muhalif grupları hedef aldığını söylüyor.

Esad'ın 4 yıl sonra ilk yurt dışı gezisi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise ülkesinde şu ana kadar 250 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşın başladığı 2011'den bıu yana ilk kez yurt dışına çıktı.

Esad Rusya'ya askeri müdahalesi nedeniyle teşekkür etti, Moskova'nın "terörizin Suriye'ye daha fazla zarar vermesini önlediğini" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinin Suriye'deki soruna tüm siyasi güçlerin de katılımıyla uzun vadeli bir çözüm bulunmasını umduğunu vurguladı.

Putin; Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün liderlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da arayarak, Esad'la görüşmesi hakkında bilgi vermişti.

ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlar yarın Viyana'da bir araya gelerek Suriye'deki son gelişmeleri ele alacak.