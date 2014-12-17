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Dünya

ABD'den Esad yönetimine destek olan firmalara sert yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, Esad rejimine destek sağladıkları gerekçesiyle dünya genelindeki bazı şirket ve bireyleri kara listeye aldı

17 Aralık 2014 23:00

ABD yönetimi, Suriye'de Esad rejimine destek sağlayan ve rejime yaptırımları delmesinde yardımcı olan dünya genelindeki bazı şirket ve bireylere yeni yaptırımlar açıkladı.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığın, Esad rejiminin Suriye halkına karşı saldırılarında kullandığı petrol ürünlerini tedarik etmesine destek sağlayanlara yönelik baskıları artırıcı tedbirler aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Suriye'ye petrol ürünleri desteği sağladıkları ve rejim adına yaptırımları delici faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 4 ülkede yer alan 11 birey ve şirket kara listeye alındı.

Yaptırım uygulanma kararı alınan şirket ve bireyler arasında, "Abdülkerim Grubu" adlı Suriye şirketi ve şirket yöneticisi Vael Abdulkerim, merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki "Maxima Middle East Trading Co." ile şirket yöneticisi Ahmed Barkavi, Hollanda merkezli Staroil B.V. ile Alexander Hollebrand ve Paul Van Mazjik adlı iki üst düzey yöneticisi, İsviçre merkezli Rixo International Trading Ltd ve Blue Marine ile bu iki şirketin de üst düzey yöneticisi Halis Bektaş ve yine merkezi İsviçre'de bulunan Skirron Holding yer alıyor.

Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşarı David Cohen, yaptığı açıklamada, "Suriye rejiminin destek ağlarını ifşa ve izole etmeye ve hedef almaya kararlıyız. Gayrimeşru Esad rejimi kendi halkına karşı vahşice saldırılar düzenlemeye devam ettiği müddetçe, rejimin ordu desteği ağlarına sekte vurma ve rejime yönelik mali ve ekonomik baskıları artırma çabalarını sürdüreceğiz" dedi. (AA)

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