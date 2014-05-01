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Dünya

ABD'den Erdoğan'a: Demokratik protestoların hiçbirinin ardında değiliz

ABD'den Başbakan Erdoğan'ın 'Gezi olaylarının arkasında ABD'deki bazı grupların olduğunu' sözlerine yanıt geldi

01 Mayıs 2014 10:48

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf Marie Harf, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'Gezi olaylarının arkasında ABD'deki bazı grupların olduğu' açıklamasına, "Demokratik protestoların hiçbirinin ardında değiliz" yanıtını verdi.

Günlük basın brifinginde bir gazetecinin sorusu üzerine konuya değinen Marie Harf, "Açık olmak gerekirse, bu söylediğiniz yerlerin hiçbiri ABD'yle ilgili değil. Biz, bu ülkelerde görülen meşru demokratik protestoların hiçbirinin ardında değiliz" diye konuştu.

Harf, bunun Türkiye'nin bir iç meselesi olduğunu kaydetti. 

Başbakan Erdoğan PBS televizyonundan Charlie Rose'a verdiği mülakatta, Türkiye'deki Gezi Parkı odaklı olaylarda, Mısır ve Ukrayna'da yaşanan toplumsal olayların arkasında ABD'deki bazı grupların olduğunu söylemişti.

Sözcü, yabancı savaşçıların Suriye'ye girişte Türkiye'yi transit rota olarak kullandıkları yönündeki soruya da yanıt verdi.

Bu konuda Türk hükümetiyle birlikte çalıştıklarını kaydeden Harf, "Bu çok büyük bir zorluk ki, kendileri de bunun zorluğunun farkında. Bu çetin bir sorun, dolayısıyla bu akını önlemeleri için kapasitelerini, sınır güvenliklerini, hukuki yaptırımlarını oluşturmaya yardım etme çalışmalarını sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

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