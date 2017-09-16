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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Erbil'e referandumu iptal çağrısı

Erbil'deki bölgesel parlamentonun bağımsızlık referandumunu onaylamasının ardından Beyaz Saray'dan referandumun iptali çağrısı yapıldı. Referandum, "provokatif ve istikrarsızlaştırıcı" denildi.

16 Eylül 2017 17:03

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu düzenleme planını parlamentoda onaylamasının ardından Beyaz Saray'dan referandum açıklaması geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın yazılı açıklamasında "ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ay sonunda bir referandum yapma niyetini desteklememektedir. Tartışmalı bölgelerde bu referandumu yapmak, açık bir şekilde provokatif ve istikrarsızlaştırıcıdır. Bu nedenle referandumun iptal edilmesi ve Bağdat ile sürdürülebilir bir diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

ABD tarafından daha önce yapılan açıklamalarda referandumun ertelenmesi istenmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le Özel Temsilcisi Brett McGurk de haftaiçinde Süleymaniye'de yaptığı görüşmelerde Washington'ın referandumun ertelenmesi talebini dile getirmişti.

Erdoğan: Akıl tutulmasından öte bir şey

Bağımsızlık referandumuna karşı çıkan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü üç haber kanalının ortak yayınında yaptığı açıklamada Başbakan Binali Yıldırım'ın referandum kararıyla ilgili olarak sarf ettiği "akıl tutulması" sözlerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı, "Ben bunu akıl tutulmasından öte bir şey olarak görüyorum, bu ciddi manada bir siyasi acemiliktir, böyle bir siyaset anlayışı olamaz" dedi ve Türkmenlerin, Arapların olduğu bir ortamda bağımsızlığa "evet" denemez ifadesini kullandı.

Erbil referandumdan geri adım atmıyor

IKBY Başkanı Mesud Barzani referandumla ilgili çağrılara parlamentodaki oylama öncesi yanıt verdi. Kararlı olduklarını söyleyen Barzani, "Şu an için referandumun yerini alacak bir alternatif bize ulaşmadı. Bu nedenle planlanan tarihte yapılacak" dedi.

25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapılması için IKBY Parlamentosu'nda yapılan oylamada 68 milletvekilinden 65'inin oyu ile referanduma onay çıkmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,Reuters,DHA/ÖA,EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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