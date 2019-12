ABD'den Ensar Vakfı'na 129 bin dolar yardım

ABD Büyükelçiliği dini faaliyetleriyle öne çıkan Ensar Vakfı’na 129 bin dolar gönderirken, George Soros’un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü ise TESEV’e 175 bin dolar yolladı



Uluslararası sivil toplum örgütleri ve vakıfların, verdikleri desteklerle çeşitli ülkelerin yönetimlerini değiştirmeye çalıştığı tartışmaları doruğa çıkarken, Türkiye’deki 39 vakfa yurtdışındaki yardım kuruluşlarından ve hükümet kurumlarından 40 milyon dolar (61 milyon TL) yardım gönderildi.



MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın sorusunu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün verileri doğrultusunda yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye’deki 39 vakfa 27 Şubat 2008 tarihinden itibaren çeşitli ülkelerin para birimleriyle toplam 40 milyon dolar (61 milyon TL) yardım yapıldığını açıkladı.



ABD’den Ensar Vakfı’na



Japonya Çevre Fonu’nundan TEMA Vakfı’na 27 milyon 546 bin 424 Japon yeni yardım gelirken, listede, Ensar Vakfı, İhlas Vakfı, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı gibi dini faaliyetleriyle öne çıkan vakıflar da yer aldı.



AB fonları başta olmak üzere çeşitli kuruluşlardan 70 bin 684 euro destek alan Ensar Vakfı’na ayrıca ABD Ankara Büyükelçiliği 129 bin 400 dolar yardımda bulundu.

İhlas Vakfı’na ise çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından toplam 13 bin 63 euro bağış yapıldı. ABD Büyükelçiliği de Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı’na 12 bin 280 dolarlık destek sağladı.



Listeye göre, İsveç hükümeti ve İsveç orijinli yardım kuruluşları neredeyse bütün vakıflara maddi yardımda bulundu. Bu yardımlardan en çok payı 2 milyon İsveç kronu (450 bin YTL) ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı aldı.



Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) büyük tartışmalar yarattığı bu dönemde Türk ve Ortadoğu Dayanışma Vakfı’na Arap kökenli kişi ve kurumlardan 2 milyon 662 bin dolar ve 73 bin euro aktarılması dikkat çekti.



Ahmet Salem bin Mahfoz ismiyle bu vakfa arka arkaya üç kez 589.980’er bin dolar gönderildiği belirlendi. Listeye göre, düşük miktarlarda da olsa Dünya Bankası, ABD hükümeti, Avrupa Komisyonu gibi birçok önemli kurum ve kuruluştan yardım alan vakıfların başında TESEV geldi.



TESEV, 10 ayda toplam, 336 bin 426 dolar, 1077 sterlin, 72 bin 966 euro ve 20 bin 600 TL yardım aldı. En büyük yardımı ise ABD’li finans spekülatörü George Soros’un kurduğu Açık?Toplum Enstitüsü’nün (175 bin 485 dolar) göndermesi dikkat çekici bulundu.



Ensar Vakfı'nda Topbaş da kurucu



Ensar Vakfı, 1979 yılında kuruldu. 47 kurucusu arasında en dikkat çekici isimlerden biri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş...

Topbaş, 1979’da 370 bin TL’lik vakfın kuruluş sermayesine 50 bin TL katkı sağladı. Proje ve çalışmalarını eğitim alanında yoğunlaştıran vakıf, İnteraktif Kuran-ı Kerim Öğrenme CD’si hazırlayarak Türkiye’deki bütün imam hatip liselerine dağıttı.

Vakıf, din eğitimine ilişkin birçok metaryali de öğrencilere ulaştırdı. 30 ilde örgütlenen Ensar Vakfı, üniversite ve liselere hazırlık kursları, ilmihal, tefsir vb dini ilimlerle ilgili dersler, konferans, seminer ve yardım faaliyetleriyle öne çıktı.



Bağış listesi



* Anne Çocuk ve Eğitimi Vakfı: Global Giving Foundation (251,68 ABD Doları)

* Boğaziçi Üniversitesi Vakfı: Carnegie Hall Corporation (4 bin 432 ABD Doları)

Boston Üniversitesi (4 bin 976 ABD Doları)

Vassar College (2 bin 477 ABD Doları)

TV5 Monde, Fransa (2 bin Euro)

Institute of Electrical and Electronics Engineers (7 bin 500 ABD Doları)

Lexia International (8 bin 261 ABD Doları)

Hanover College (5 bin 665 ABD Doları)

Duke University (18 bin 100 ABD Doları)

The Gallagher Found (39 bin 779 ABD Doları)

* Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı: İsmail Tokay, İsviçre (2 bin 290 YTL)

* Çağdaş Eğitim Vakfı: Avrupa Komisyonu Merkezi İhale Birimi (38 bin 592,74 Euro)

Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Kom. (38 bin 592,74 Euro)

* Enka Spor, Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı: Zurich Int. Scholl (10 bin 958,39 İsviçre Frangı)

* Ensar Vakfı: DPT AB Eğtim Programları Merkezi (17 bin 965 Euro)



DPT AB Eğtim Programları Merkezi (17 bin 965 Euro)

Calidis Petro Thomas (400 Euro)

Neil Adato (290 ABD Doları)

Group Essec (2 bin 954 Euro)

Fransa (22 bin 400 Euro)

ABD Büyükelçiliği (129 bin 400 ABD Doları)

Ulusal Ajans (9 bin Euro)

Kanada Büyükelçiliği (1233 YTL)

* İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı: DPT AB Eğtim Programları Merkezi (3 bin 327 Euro)

* İhlas Vakfı: 24 kişi tarafından hibe (2 bin 701 Euro)

Kişiler (10 bin 362,85 Euro)

* İlhan Koman Kültür ve Sanat Vakfı: Avrupa Komisyonu (440 bin Euro)

* İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı: Canada Fund (8 bin 987 ABD Doları)

Global Dialogue (15 bin İngiliz Sterlini)

* IPS İletişim Vakfı: İsveç Başkonsolosluğu (7 bin 609,52 YTL)

Sigrid Raising Trust (13 bin 820,98 Euro)

* Kadınlarla Dayanışma Vakfı: Mama Cash (5 bin Euro)

Chrest Foundation (59 bin 300 YTL)

Heinrich Boll Stiftung Derneği (5 bin 500 YTL)

* Kamer Kadın Merkezi: Adana ABD Konsolosluğu (45 bin 560 ABD Doları)

OSI Asistance Fondation (116 bin 200 ABD Doları)

Adana ABD Konsolosluğu (4 bin 215 ABD Doları)

BM Nüfus Fonu (6 bin 975 YTL)

İngiltere Büyükelçiliği (5 bin Euro)

SIDA, İsveç (600 bin İsveç Kronu)

İngiltere Büyükelçiliği (5 bin Euro)

* LÖSEV: Pfizer (1600 İngiliz Sterlini)

Maggie Tümenbatur (600 ABD Doları)

Hollanda Büyükelçiliği (23 bin 425 YTL)

Maggie Tümenbatur (1990 ABD Doları)

* Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı: Swiss Agency (199 bin 973 ABD Doları)

* Nesin Vakfı: Şahıslar Yardımı (712,16 ABD Doları)

Şahıslar Yardımı (5 bin 751 ABD Doları)

Şahıslar Yardımı (3 bin 761 Euro)

* Şevket Yardımcı Vakfı: Unitor Limited (82 bin 759 ABD Doları)

* Tarımsal Kalkınma Vakfı: Mentera Perkasa Sunsky (40 bin 398 adet elbise)

* TEMA: Bulgaristan Biodiversitya Fund (7 bin 410 Euro)

Landwin Electronic Corp. (731 Euro)

Mitsui Co. Ltd. (27 milyon 546 bin 424 Japon Yeni)

* Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı: Minority Rights Group, İngiltere (9 bin 899 Euro)

Oikeuspoliittinen Yhdist (13 bin 850 Euro)

Oikeuspoliittinen Yhdist (19 bin 582,05 Euro)

Hilswerk der Evang (9 bin 985 İsviçre Frangı)

Claes Forsberg (5 bin Euro)

* Türk Eğitim Vakfı: Peter Pfieffer (9 bin 353 Euro)

The Garring Fund, Danimarka (795 bin Danimarka Kronu)

Antoinette Stichting (20 bin Euro)

İsveç Umut Eğitim ve Sağlık Yardım Vakfı (99 bin 300 İsveç Kronu)

The Garring Fund, Danimarka (670 bin Danimarka Kronu)

Antoinette Stichting (20 bin Euro)

* Türk Plastik Sanayicileri Vakfı: AB (56 bin 908,93 Euro)

Plastics Europe, İtalya (15 bin Euro)

* Türk ve Ortadoğu Dayanışma Vakfı: Al Eslah Society (475 bin 356 ABD Doları)

Ahmed Salem bin Mahfoz (589 bin 980 ABD Doları)

Ahmed Salem bin Mahfoz (589 bin 980 ABD Doları)

Ahmed Salem bin Mahfoz (589 bin 980 ABD Doları)

Bahrain Islamic Bank (7 bin 345,74 ABD Doları)

Muhammed Saleh Abdellah (409 bin 980 ABD Doları)

Al Eslah Society (6 bin 516,37 Euro)

* Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı: Olof Palme Cen. (30 bin İsveç Kronu)

* Türkiye Çevre Vakfı: İngiltere Büyükelçiliği (4 bin 600 İngiliz Sterlini)

* Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı: Visa Europe (465 bin 563 YTL)

NBA Ligi (49 bin 200 ABD Doları)

United Way International (110 bin ABD Doları)

* TESEV: Department of State (13 bin 528,28 ABD Doları)

British Council (750 İngiliz Sterlini)

UNDP Türkiye Temsilciliği (9 bin 189 ABD Doları)

World Bank (36 bin 121,66 ABD Doları)

Internal Displacement Monitoring Centre (4 bin 135,90 ABD Doları)

World Bank (70 bin 751,87 ABD Doları)

World Bank (10 bin ABD Doları)

İsveç İstanbul Konsolosluğu (16 bin 470,72 YTL

Geneva Center for DCAF (6 bin 681 ABD Doları)

Geneva Center for DCAF (5 bin 914 ABD Doları)

World Bank (3 bin 622,70 ABD Doları)

World Bank (1000 ABD Doları)

World Bank (4 bin 150,78 YTL)

Instituto de Estudos Internacionais (7 bin 25 Euro)

Institute for Philantropy Temple Place (327 İngiliz Sterlini)

Açık Toplum Enstitüsü (175 bin 485 ABD Doları)

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (65 bin 941,33 Euro)

* Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı: Ethics Resource Center (81 bin 945 ABD Doları)

* Türkiye İnsan Hakları Vakfı: Den Norske Helsingfors Com. (44 bin 855, 46 ABD Doları)

Netherland Helsinki (45 bin Euro)

Avrupa Komisyonu (79 bin 883,55 Euro)

Uluslararası Af Örgütü (73 bin 747 ABD Doları)

UN Office, İsviçre (90 in ABD Doları)

Demokratisches Türkei Forum, Almanya (3 bin Euro)

Svenska Roda Korset (2 milyon İsveç Kronu)

İşkence Görenler için Rehab. Konseyi (2 bin 232 ABD Doları)

Almanya Af Örgütü (10 bin Euro)

İşkence Görenler için Rehab. Konseyi (24 bin 999 ABD Doları)

İsveç Af Örgütü (50 bin ABD Doları)

International Rehab. Council for Torture (73 bin 747 ABD Doları)

UN Office (3 bin Euro)

Demokratisches Türkei Forum, Almanya (79 bin 883,55 Euro)

Avrupa Komisyonu (45 bin Euro)

Netherland Helsinki (44 bin 855,46 ABD Doları)

* Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı: Hermann Gemeiner Fonds (50 bin 588,24 ABD Doları)

Hermann Gemeiner Fonds (145 bin 387,36 ABD Doları)

SOS-Kinderdorf (80 bin 835,35 Euro)

Hermann Gemeiner Fonds (89 bin 687,59 ABD Doları)

SOS-Kinderdorf (688 bin 125,49 ABD Doları)

* Uluslararası Hrant Dink Vakfı: Arto Oksayan (4 bin 379,77 ABD Doları)

Diocese of the Armenian Church (6 bin 980 ABD Doları)

* Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım Vakfı: ABD Ankara Büyükelçiliği (12 bin 280 ABD Doları)

Islamic Relief Deutschland (10 bin Euro)

United Methodist Com. (45 bin 162,50 ABD Doları)

* Ünye İlçesi Sosyal Yardımlaşma Vakfı: AB (87 bin 169,30 Euro)

* Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma Vakfı: Council of Int. Programs, (34 bin 570 ABD Doları)

* Balat Or-ahayim Musevi Hastanesi Vakfı: Şahıslar yardımı (10 bin ABD Doları)

Linvard Holdings (60 bin ABD Doları)

* Bulgar Egzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı: Şahıslar yardımı (60 bin ABD Doları)

* Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı: Armenak Doelen (200 Euro)

Alis Walters (1989 ABD Doları)

Armenian Benevolent Union (7 bin 86,62 ABD Doları)

Azmi Bayramoğlu (494 ABD Doları)

Hilda Mahmur (474 ABD Doları)

Armenak Doelen (200 Euro)

Azmi Bayramoğlu (494 ABD Doları)

Constantinople Arm. Relief Soc. (4 bin ABD Doları)

Garbis Nazarian (200 ABD Doları)

Khacadurian Choir (5 bin ABD Doları)

Constantinople Arm. Relief Soc. (1000 ABD Doları)

Armenak Doelen (200 ABD Doları)

Alis Walters (1989 ABD Doları)

Azmi Bayramoğlu (494 ABD Doları